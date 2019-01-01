اتحاد كلباء يكشف حقيقة اهتمام الوصل بحارس مرماه

لا عروض لحارس المرمى الشاب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نفى محمد عبيد اليماحي نائب رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء ما أثير في الإعلام مؤخرًا عن سعي الوصل للتعاقد مع حارس مرمى الفريق "محمد البيرق".

وكانت عدة تقارير قد تحدثت عن رغبة الإمبراطور في ضم اللاعب صاحب الـ23 عامًا، والذي جدد عقده مع اتحاد كلباء مؤخرًا حتى عام 2021، لكن النادي الملقب بالنمور نفى ذلك الأمر تمامًا.

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وقال اليماحي لصحيفة البيان الإماراتية "اتحاد كلباء لم يتلق أي عروض لضم البيرق، سواء من الوصل أو غيره من الأندية داخل الدولة".

"البيرق من حراس المرمى الواعدين والعناصر التي يُعول عليها النمور في الفترة القادمة".

وشدد اليماحي في النهاية أن اتحاد كلباء متمسك بأبنائه.

يُذكر أن الفريقين سيلتقيان يوم الأحد القادم ضمن الجولة الأخيرة لدوري الخليج العربي الإماراتي.