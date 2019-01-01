اتحاد كلباء يُحذر بلعمري ويمنحه المهلة الأخيرة

هل تتم الصفقة أم تنهار تمامًا؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة الرؤية السعودية أن اتحاد كلباء منح المدافع الجزائري جمال بلعمري مهلة من 3 أيام لإتمام انتقاله للفريق.

وارتبط المدافع الجزائري خلال الأسابيع الأخيرة بالانتقال للفريق الإماراتي، علمًا أنه مازال مرتبطًا بناديه السعودي بعقد يمتد لعامين قادمين.

الإمارات والسعودية وقطر في التصنيف الأول لتصفيات آسيا للمونديال، ومركز صادم للكويت

وأضافت الصحيفة أن اتحاد كلباء منح المدافع صاحب الـ29 عامًا فرصة أخيرة لتوفيق أوضاعه مع الشباب وإتمام انتقاله من الدوري السعودي للمحترفين إلى دوري الخليج العربي الإماراتي وإلا سيتجه للتعاقد مع مدافع آخر.

ومن المفترض أن يحسم بلعمري انتقاله لفريق النمور قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا، إذ سيخوض مع منتخب بلاده الجزائر مباراته الأولى في البطولة يوم 23 يونيو الجاري.