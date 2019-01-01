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اتحاد كلباء يُجدد عقد مدربه الإيطالي فابيو فيفاني

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اتحاد كلباء يجدد تعاقده مع مدرب الفريق الأول الإيطالي فابيو فيفياني

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي اتحاد كلباء الإماراتي تجديد تعاقد مع المدير الفني الإيطالي فابيو فيفاني لمدة موسم واحد بحسب ما أعلن الحساب للرسمي للنادي.

الحساب الرسمي للنادي الإماراتي غرد : " رسمياً اتحاد كلباء يجدد تعاقده مع مدرب الفريق الأول الإيطالي فابيو فيفياني لمدة موسم واحد".

اتحاد كلباء يحتل حاليا المركز 11 في ترتيب ​دوري الخليج العربي​ برصيد 24 نقطة قبل ثلاث جولات على النهاية.

ويأتي تجديد التعاقد مع المدير الفني الإيطالي عقب ضمان الفريق البقاء في دوري المحترفين للموسم المقبل.

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