اتحاد كلباء الإماراتي يكشف حقيقة الاتفاق مع جمال بلعمري

اقتراب المدافع الدولي الجزائري من الانضمام إلى النادي الإماراتي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف أحد مسؤولي نادي اتحاد كلباء الإماراتي حقيقة وجود مفاوضات مع اللاعب الجزائري جمال بلعمري لاعب نادي الشباب السعودي.

العديد من التقارير كانت قد تحدثت خلال الأسبوع الماضي عن اقتراب المدافع الدولي الجزائري من الانضمام إلى النادي الإماراتي.

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(@Flamengo :📸) pic.twitter.com/LEZ43o6hlD — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 1, 2019

نائب رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء محمد اليماحي قال في تصريحات لصحيفة "الرؤية" الإماراتي : "لم نتعاقد مع مدافع الشباب السعودي بلعمري لارتباطه بعقد مع ناديه لسنتين".

وأضاف المسؤول الإماراتي : "لا يحق لنا التدخل في علاقته مع ناديه أو التفاوض معه دون إذن الشباب، ونستبعد التعاقد مع مدافع حالياً".

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وكان جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري الأول لكرة القدم قد أعلن عن قائمة الجزائر التي ستشارك في كأس أمم أفريقيا والتي شهدت تواجد مدافع الفريق الشبابي.