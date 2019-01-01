اتحاد كلباء الإماراتي يستهدف ضم التونسي حمدي الحرباوي

الحرباوي يقوم حاليًا بدراسة العرضين في الوقت الذي يتمسك به النادي البلجيكي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية إماراتية عن دخول اللاعب التونسي حمدي الحرباوي لاعب نادي «زولت وارغام» البلجيكي ضمن خيارات نادي اتحاد كلباء.

التقارير أشارت إلى أن الحرباوي يمتلك العديد من العروض ولا يقتصر الأمر على عرض النادي الإماراتي فقط بل يوج عرض تركي أخر يستهدف ضم اللاعب.

وبحسب التقارير فأن الحرباوي يقوم حاليًا بدراسة العرضين في الوقت الذي يتمسك به النادي البلجيكي.

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خلال مباراة نيس وموناكو، حكم اللقاء أوقف المباراة للحظات حتى يتسنى ليوسف عطال شرب الماء وكسر صيامه.. 👏pic.twitter.com/ggshui1D74 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 25, 2019

اتحاد كلباء يخوض أخر مباراة له في الموسم غدًا بدوري الخليج العربي أمام نادي الوصل والتي تُقام الساعة 10 بتوقيت الإمارات.

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حمدي الحرباوي أنهى الموسم الحالي متصدراً ترتيب هدافي الدوري البلجيكي برصيد 25 هدفاً وهي المرة الثانية توالياً التي يحرز فيها لقب أفضل الهدافين.

يُذكر أن حمدي الحرباوي يغيب عن قائمة محترفي المنتخب التونسي التي أعلن عنها المدير الفني آلان جيريس قبل خوض منافسات كأس أمم أفريقيا.