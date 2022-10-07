اتحاد "سانتو" عدو جوارديولا الأول في الدوري السعودي، ولكن!

الاتحاد هزم الفتح بثلاثية مقابل هدف

حقق الاتحاد انتصارًا صعبًا ومهمًا على ضيفه الفتح بنتيجة 3-1 ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، وقد سجل له نجومه رومارينيو وعبد الرزاق حمدالله وإيجور كورونادو.

الفريق الجداوي حقق هذا الفوز رغم أنه لم يستحوذ على الكرة سوى بنسبة 31%، وكان قد عاد من الرياض بتعادل سلبي مع النصر في الجولة الماضية، وكان استحواذه على الكرة بنسبة 38% فقط.

هوية الاتحاد تحت قيادة نونو سانتو باتت واضحة جدًا .. اللعب بتنظيم دفاعي قوي وفق طريقة لعب 3-4-3 مع الاعتماد هجوميًا على التحولات والمباغتة بالهجمات المرتدة اعتمادًا على مهارة وسرعة العناصر الهجومية.

سانتو استخدم كورونادو في وسط الملعب ليكون كلمة سر تلك التحولات، حيث تُساعده رؤيته الممتازة للملعب وتمريراته الدقيقة في نقل الفريق في أسرع وقت ممكن من الدفاع للهجوم واستغلال السرعة الموجودة لدى بعض اللاعبين وعلى رأسهم عبد الرحمن العبود ورومارينيو.

Shahid Shahid

ليس غريبًا أن يلعب الاتحاد أمام النصر بهذا الأسلوب خاصة في ظل الغيابات، لكن الغريب أن يخوض كل مبارياته أمام الكبار والصغار بنفس الأسلوب، وكأنه يقول "لا للاستحواذ ونعم للعب المباشر السريع" ... هو هكذا أصبح عدو الإسباني بيب جوارديولا الأول في الدوري السعودي.

السؤال الآن .. هل سينجح هذا الأسلوب دومًا؟

أعتقد صراحة أن رغم قوة الاتحاد بهذا الأسلوب إلا أن الحاجة ماسة لامتلاك الفريق القدرة على اللعب بغيره، على أن يُهاجم بالاستحواذ وبناء اللعب في وقت ما، اليوم مثلًا كان مطلوبًا منه أن يُهاجم ويمتلك الكرة بعد تعادل الفتح لكننا لم نجد أي رد فعل من جانبه، بل حافظ على أسلوبه حتى استطاع إحراز الهدف الثاني.

البعض سيرى ذلك نجاحًا كبيرًا للفريق .. نعم هو كذلك إن نظرنا للنتيجة النهائية للمباراة دون تفاصيلها !

تلك التفاصيل تقول أن الفتح سدد مرتين في القائمين والعارضة وأن جروهي تألق في التصدي لعدة فرص جيدة .. ماذا لو لم يحدث ذلك؟ كان الفريق سيخسر ربما أو على الأقل لن يخرج فائزًا.

بجانب أنه لا يمكن إنكار حقيقة أن الفتح ساعد الاتحاد اليوم على تطبيق أسلوبه المفضل لكن بعض الأندية الأخرى لن تفعل ذلك وستلعب هي للدفاع وتترك الملعب للعميد، وهنا يجب أن يعرف تمامًا كيف يتصرف والكرة بين أقدام لاعبيه.

جميل أن تمتلك أسلوب لعب مميز لك، لكن الأجمل والأكثر نجاعة أن تمتلك القدرة على اللعب بأكثر من أسلوب لأنك تخوض بطولة طويلة ستحتاج بها كل أسلحتك للوصول إلى الهدف المنشود.

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