سييرا يختبر كمارا ويُعد له برنامجًا تدريبيًا خاصًا

اللاعب وصل مانشستر بالفعل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اجتمع لويس خوسيه سييرا المدير الفني لاتحاد جدة مع اللاعبين عبد المحسن فلاتة وهارون كمارا فور وصولهما لمعسكر الفريق التدريبي في مدينة مانشستر الإنجليزية.

وأوضحت المصادر الصحفية المتابعة لمعسكر العميد الإعدادي أن المدرب كشف للاعبين خلال الاجتماع دورهما في المرحلة القادمة، وقرر أن يضع لكمارا برنامجًا تدريبيًا خاصًا قبل الانخراط في التدريبات الجماعية مع زملائه.

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وأضافت المصادر أن سييرا سيُخضع كمارا لاختبارات بدنية متعددة بهدف التعرف بدقة على حالته البدنية وما ينقصه، ومن ثم سيضع له البرنامج التدريبي المناسب لتعويض ذلك بالقدر الذي يُمكنه من الانضمام لزملائه في التدريبات الجماعية.

وكان الاتحاد قد حقق الفوز في ثاني مبارياته الودية وجاء على حساب بوري الإنجليزي بنتيجة 3-1، وبأهداف رومارينيو والوافدان الجديدان عبد الرحمن عبود ولويس خيمينيز.

يُذكر أن الاتحاد نجح في ضم كمارا من القادسية السعودي بعد صراع شرس مع الهلال حسمه لصالحه برفع قيمة الصفقة إلى 25 مليون ريال سعودي منها 3 ملايين مقدم عقد للمهاجم السعودي.