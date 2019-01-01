بعد كمارا، القادسية يرفض إبرام صفقة ثانية مع الاتحاد

الاتحاد لم يرفع الراية البيضاء بعد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفض القادسية طلب اتحاد جدة التعاقد مع نايف هزازي لاعب وسط الفريق، وأعلن النادي كذلك تمسكه بلاعبه عبد المحسن القحطاني.

وأبرم القادسية صفقة كبيرة مع الاتحاد انتقل بموجبها مهاجمه الشاب هارون كمارا لصفوف العميد مقابل 22 مليون ريال سعودي و3 ملايين للاعب.

تويتر الهلال مودعًا الحبسي: الأسطورة والمحترف وتلك أفضل مبارياته

ويُحاول الاتحاد ضم هزازي منذ عدة أسابيع وقد تقدم بعرضين لشراء اللاعب لكن القادسية رفضهما مؤكدًا عزمه التمسك باللاعب صاحب الـ25 عامًا.

وأفادت صحيفة الرياضية السعودية أن الاتحاد تقدم أخيرًا بعرض لضم اللاعب لموسم واحد على سبيل الإعارة ومازال ينتظر رد الفريق الهابط لدوري الدرجة الأولى السعودي على هذا العرض.

من جانب آخر، رفض القادسية كذلك كل العروض المقدمة للاعب وسطه عبد المحسن القحطاني، وقد أبدت عدة أندية اهتمامها به أبرزها الاتفاق والرائد وضمك.

ويرغب الاتفاق بشدة في ضم القحطاني خاصة أن تلك هي رغبة مدربه السعودي خالد العطوي الذي أشرف على تدريبه خلال قيادته لمنتخب السعودية تحت 20 عامًا.