اتحاد جدة أمام ذوب آهن.. استمرار للانتصارات أم سقوط جديد؟

اتحاد جدة يستعد لمواجهة الفريق الإيراني في دوري أبطال آسيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يواجه اتحاد جدة السعودي نظيره ذوب آهن أصفهاني الإيراني، ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا في تمام السادسة مساءً على ملعب زعبيل.

وتعرض اتحاد جدة السعودي الموسم الماضي لهزة قوية في مستواه وكان قريبًا من الهبوط إلى الدرجة الأولى من الدوري السعودي.

جاءت الاستفاقة بعودة التشيلي لويس سييرا المدير الفني السابق للفريق في الأمتار الأخيرة من الموسم حيث استطاع أن ينقذ الفريق من خطر الهبوط والبقاء في دوري المحترفين.

حقق سييرا نتائج مميزة مع الاتحاد بعد عودته حيث تمكن من الحفاظ على حظوظ الفريق في دوري أبطال آسيا باحتلال المركز الثاني خلف الوحدة الإماراتي في المجموعة الثانية والإطاحة بلوكوموتيف طشقند والريان.

واحتل الاتحاد وصافة مجموعته آسيويًا برصيد 11 نقطة حيث حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مناسبتين وتعرض لهزيمة واحدة فقط.

وبعد أن كان يحتل المركز الأخير أو قبل الأخير في الدوري، تمكن في أخر جزء بالدوري السعودي، سييرا قيادة العميد للبقاء في الدوري واحتلال المركز العاشر برصيد 34 نقطة حيث حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 7 وتلقى 14 هزيمة طوال الموسم.

فهل يستمر الاتحاد في السير بنجاح نحو العودة لمستواه مرة أخرى والحفاظ على النتائج الإيجابية، أم نرى سقوطًا جديدًا لعميد الأندية السعودية؟