اتحاد الكرة يعترف رسميًا بحرمان الاتحاد نقاط الفوز أمام الهلال

الاتحاد اكتفى بالتعادل مع الهلال في كلاسيكو دوري روشن

لا ينفك الجدل ينتهي حول أخطاء تحكيمية مؤثرة في دوري روشن السعودي إلا ويُفتح نقاشًا جديدًا عن أخطاء جديدة، وتصب دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم المزيد من البنزين على النار بتحليلها للقطات التحكيمية المثيرة للجدل والاعتراف بالقرارات الخاطئة.

الحلقة الأخيرة من هذا المسلسل تتعلق بمواجهة كلاسيكو الدوري بين الهلال والاتحاد، والذي أقيم الأسبوع الماضي في الرياض وانتهى بالتعادل 2-2 بعد تقدم العميد بهدفين نظيفين، وهي النتيجة التي أعادت النصر للمنافسة بعدما قلصت الفارق بينه وبين العميد في الصدارة إلى 3 نقاط فقط.

دائرة الحكام اعترفت رسميًا اليوم الثلاثاء وخلال تحليل الأخطاء التحكيمية بالفيديو عبر يوتيوب بحرمان حكم الكلاسيكو الاتحاد من ركلتي جزاء صحيحتين أمام الهلال، الأولى لوجود لمسة يد ضد ياسر الشهراني والثانية لوجود دعس على قدم هيلدر كوستا.

وأوضحت دائرة الحكام أن حكمي الساحة والفيديو اتخذا قرارًا خاطئًا بشأن اللقطتين، والتي لو احتسبت إحداهما وسجلت ركلة الجزاء لجعلت الفارق 3-1 ومنحت نقاط الفوز للاتحاد وحافظت على فارق الـ5 نقاط مع النصر في الصدارة.

يُشار إلى أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 63 نقطة وحال هزم الباطن اليوم وهُزم النصر أمام الشباب سيُتوج رسميًا باللقب.