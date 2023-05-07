اتحاد الكرة يصدم الأهلي قبل الاحتفال بالصعود إلى دوري روشن!

تعرف على الصدمة التي تعرض لها الأهلي بعد صعوده إلى دوري روشن

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نجح النادي الأهلي في العودة مرة أخرى إلى دوري روشن للمحترفين، بعد هبوطه لأول مرة في تاريخ الموسم الماضي إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ولكن اتحاد الكرة وجه صدمة للراقي!

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الأهلي صعد بشكل رسمي إلى دوري يلو، بعدما تعثر الفيصلي أمام نجران بهدفين لمثلهما، في المباراة التي كانت مؤجلة من الجولة 27 ضمن منافسات دوري يلو.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن لجنة المسابقات باتحاد الكرة السعودي، رفضت طلب إدارة الأهلي، بنقل مباراة الفريق أمام العربي، في دوري يلو إلى ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة".

ورفض اللجنة جاء بعد التنسيق مع إدارة الملعب، والذي يشهد ضغطًا خلال الأيام المقبلة، حيث سيستضيف مباراة الاتحاد وأبها الإثنين، ويوم الجمعة المقبل نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الوحدة والهلال.

وكان يرغب الأهلي في الاحتفال بالصعود رفقة أكبر عدد من المشجعين يوم الثلاثاء المقبل، ولكن ستقام المباراة كما هي على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، بالجولة 31 ضمن منافسات دوري يلو.

Shahid