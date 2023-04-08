اتحاد الكرة يحسم الجدل حول عمل غرفة الـVAR في قمة الهلال والشباب

الجدل لم يتوقف بعد عن المباراة التي خسرها الهلال 3-0

shahid

حسم اتحاد كرة القدم السعودي الجدل المثار حول عمل غرفة تقنية الفيديو المركزية خلال مواجهة الهلال والشباب ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، والتي أقيمت أمس في استاد الملز وانتهت بفوز الليوث 3-0.

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اللقاء أثار الكثير من الجدل حول قرارات الحكم ماجد الشمراني خاصة عدم احتساب ركلة جزاء لصالح ميشايل حين كانت النتيجة تُشير لتقدم الشباب بهدف واحد، وقد اتهم فهد المفرج المدير التنفيذي للكرة في النادي حكام الـVAR بعدم استدعاء الحكم لمراجعة اللقطة رغم وضوحها في التلفاز.

الإعلامي خالد الشنيف أثار الكثير من الجدل مساء أمس حين أكد أن غرفة الـVAR المركزين لم تكن تعمل خلال اللقاء، ليرد عليه زميله وليد الفراج بنفي ذلك الأمر تمامًا.

صحيفة الشرق الأوسط السعودية حسمت الجدل تمامًا بالتوجه بالسؤال إلى اتحاد كرة القدم السعودي، والذي بدوره أكد على عمل غرفة الـVAR بالشكل الطبيعي والمعتاد خلال اللقاء.

ونقلت الصحيفة عن إدارة الإعلام والاتصال في الاتحاد ردها حول الاستفسار بالقول "غير صحيح ما يتم تداوله عن تعطّل المركز الموحّد لتقنية (VAR)، ويحق لكل نادٍ التواصل مع لجنة الحكام وطلب الاستماع للمحادثات المسجلة بين حكم الساحة وحكم الفيديو".

يُشار إلى أن خسارة الهلال قلصت حظوظه كثيرًا في المنافسة على لقب الدوري، وذلك بعدما تجمد الفارق بينه وبين الاتحاد في الصدارة عند 8 نقاط.

Shahid