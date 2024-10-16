"الشخصية المتعجرفة ليست سببًا للإقالة!" .. تحذير قانوني لاتحاد الكرة السعودي قبل حسم مستقبل روبرتو مانشيني

روبرتو مانشيني على وشك الرحيل من المنتخب السعودي..

حذر القانوني الرياضي أحمد الشيخي، اتحاد الكرة السعودي من "إقالة" الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، من طرفٍ واحد.

ياسر المسحل رئيس اتحاد الكرة السعودي، كشف عن اجتماع حاسم في الساعات القادمة، لاتخاذ قرار بشأن مستقبل مانشيني مع المنتخب الوطني؛ وذلك بعد التعادل مع البحرين (0-0)، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وعلى الرغم من عدم إعلان القرار النهائي - حتى الآن -؛ إلا أن كافة التقارير تؤكد على إقالة المدير الفني الإيطالي "المرتقبة"، مع طرح أسماء عدد من البدلاء؛ مثل البرتغالي جورج جيسوس، والفرنسي هيرفي رينارد، والمغربي الحسين عموتة، والمدرب الوطني صالح المحمدي.

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وفي هذا السياق.. كشف الشيخي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الأربعاء، عن أن سوء النتائج وفقر الإدارة الفنية، وحتى "الشخصية المتعجرفة"؛ ليست من الأسباب المشروعة قانونيًا لفسخ عقد روبرتو مانشيني أو أي مدرب، من طرفٍ واحد.

وأضاف القانوني الرياضي: "من هُنا.. تأتي أهمية صياغة العقود، والتنبؤ وتوقع الأسوأ (وقت توقيعها)"، مشددًا بالرغم من ذلك على أن ثمن إقالة مانشيني، لن يكون أكبر من ثمن عدم تأهل منتخب السعودية إلى كأس العالم 2026، بأي شكل من الأشكال.

وتابع: "يجب أن نتذكر أن هدفنا هو التأهل، وليس بالضرورة الفوز على اليابان أو البحرين؛ وما دام تحقيق الهدف ما زال ممكنًا، فعلينا الهدوء والتروي".

وفي النهاية.. أعرب أحمد الشيخي عن ثقته بنظرة المسؤولين المختصين، لاتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبل روبرتو مانشيني؛ سواء بإعادة الثقة فيه أو إقالته، بما فيه مصلحة للمنتخب الوطني.

جدير بالذكر أن منتخب السعودية الأول لكرة القدم، يحتل "المركز الثالث" في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، برصيد 5 نقاط من 4 مباريات، وبفارق الأهداف عن البحرين "الرابعة" وأستراليا "الوصيفة"، و5 نقاط عن اليابان "المتصدرة".