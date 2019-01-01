اتحاد الكرة: لم يتم مناقشة أي أمور حول السوبر المصري

مصير السوبر المصري بين الأهلي والزمالك مازال غامضاً حتى الآن

فيسبوك تويتر بلال محمد

نفى أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم مناقشة الجبلاية، أي قرارات حول موعد ومكان إقامة السوبر المصري.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية عند سؤاله عن الانباء التي ترددت حول تأجيل البطولة: "لم يتم مناقشة ملف السوبر، لا يوجد وقت".

وانتشرت بعض الأخبار والتقارير الصحفية في الفترة الماضية، حول إمكانية تأجيل مباراة السوبر، بسبب استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

الجامبي باكاري جاساما حكمًا لمواجهة الإسماعيلي وشباب قسنطينة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ✔️ pic.twitter.com/yGUV2tsKuM — جول مصر (@goaleg) February 19, 2019

ووفقاً للتقارير، فإن سوبر الموسم الحالي من المنتظر ان يُقام في مطلع الموسم الجديد، على أن يُقام سوبر الموسم الجديد في منتصف الموسم القادم.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية الصيف المقبل في الفترة من 21 يونيو القادم وحتى 9 يوليو.

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الجدير بالذكر ان مباراة السوبر ستكون بين الأهلي بطل الدوري، أمام الزمالك بطل كأس مصر.