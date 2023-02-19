"اتحاد الكرة لا يُساند سوى الهلال .. وهذا هو الدليل"

اتهام جديد لاتحاد الكرة السعودي بمساندة الهلال فقط!

هاجم الإعلامي الرياضي خالد البدر، إبراهيم القاسم الأمين العام لاتحاد الكرة السعودي، بسبب مساندته لنادي الهلال في كافة المشاركات الخارجية التي يظهر فيها.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن وصول القاسم إلى العاصمة القطرية الدوحة، من أجل مساندة مباريات ممثلي المملكة في دوري أبطال آسيا.

وعلق البدر على الخبر المنشور عبر حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، مؤكدًا على أن القاسم دائمًا ما يُساند الهلال في كل مكان، وفي نفس الوقت جميع الفرق السعودية تحتاج إلى تواجده الدائم في اتحاد الكرة.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "إبراهيم القاسم منذ عام 2019 وهو متواجد خلف الهلال، ما بين اليابان وقطر والإمارات والمغرب، عزيزي الأمين العام الأندية كافة بحاجة تواجدك الدائم في مقر اتحاد القدم وشكرًا".

وتُشارك أندية الهلال والشباب والفيصلي في بطولة دوري أبطال آسيا 2022، في دور الـ16 المقام حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة.