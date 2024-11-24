علق على أزمة الفرج والدوسري .. ياسر المسحل: رحيل رينارد كان مبررًا وسنستغل كأس الخليج جيدًا

ثنائي المنتخب السعودي كانا مثار جدل كبير مؤخرًا

أبدى ياسر المسحل رئيس اتحاد كرة القدم السعودي ثقته في قدرة المنتخب الوطني التأهل مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أنهم سيستغلون كأس الخليج القادمة للاستعداد جيدًا للمباريات الأربعة المتبقية من التصفيات.

الأخضر يعيش وضعًا لا يُحسد عليه في تصفيات آسيا المؤهلة إلى المونديال، حيث خسر مباراتين وتعادل في مثليهما ولم يفز سوى في لقاء واحد، وهو ما أبعده للمركز الرابع بفارق الأهداف عن إندونيسيا، إذ يتشارك المنتخبان مع البحرين والصين برصيد 6 نقاط، فيما تتصدر اليابان المجموعة بـ16 نقطة وتليها أستراليا بـ7 نقاط.

النتائج السلبية في بداية التصفيات كانت قد دفعت الاتحاد السعودي لإقالة روبرتو مانشيني وإعادة هيرفي رينارد رغم استياء الشارع والإعلام السعودي من رحيله لتدريب المنتخب الفرنسي للسيدات عقب مونديال 2022، لكن المسحل أبدى تفهمه لأسباب رحيل المدرب الفرنسي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حيث قال في تصريحات لصحيفة الرياضية السعودية "رينارد ليس المدرب الأول الذي يرحل ويعود لفريق ما، كان لديه مبرراته حين رحل، ففرصة تدريب المنتخب الوطني في أولمبياد باريس لا تُفوت، رحيله لم يكن سيئًا، لقد كان صريحًا معنا وأي مدرب مكانه كان سيُلبي الطلب خاصة أن أولمبياد باريس لا تتكرر سوى مرة كل 100 عام. نحن نقدر غضب الشارع السعودي ولكننا رأينا رينارد الخيار الأفضل لمتابعته الدائمة للدوري السعودي واللاعبين حتى خلال وجوده في فرنسا".

أضاف حول فرص الأخضر في التصفيات "نحن بالطبع غير راضين عن وضع المنتخب الحالي لكن لنتحدث بواقعية، بيننا وبين صاحب المركز الثاني نقطة واحدة فقط، أمامنا مباراتين في ملعبنا وثالثة في ملعب قريب، في البحرين، والأخيرة في اليابان. نحن نثق بقدرة رينارد على قيادة المنتخب للتأهل، أمامنا كأس الخليج وسنستغلها جيدًا لتجهيز المنتخب وزيادة الانسجام بين اللاعبين، كما أننا سننافس على اللقب"

وأخيرًا رفض المسحل التعليق على ما أثاره الإعلامي طلال الشيخ وتلميحه بوجود مخاوف من قِبل إدارة المنتخب السعودي حول نشوب أزمة بسبب شارة القيادة، ما دفعها لإبلاغ سالم الدوسري، بعودة قائد نيوم للمنتخب، ليطالب آل الشيخ برحيل مدير المنتخب، بداعي عدم قدرته على احتواء اللاعبين وإنهاء الأزمات.

رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أكد أن حديث سلطان المهوس، مشرف الاتصال المؤسسي بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر برنامج "رياضة سكوب"، كان كافٍ تمامًا، حيث كان قد نفى ذلك الأمر تمامًا، كما نفى المسحل تمامًا تدخل الاتحاد في ملف احتراف اللاعبين السعوديين وإن أشاد بتلك الخطوة.