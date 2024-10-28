اجتماع جديد لرينارد مع الاتحاد السعودي خلال ساعات..

كشفت تقارير إعلامية عن حقيقة تقدم حسين الصادق، مدير المنتخب السعودي الأول، باستقالته من منصبه، خلال الساعات الماضية، تزامنًا مع عودة الفرنسي هيرفي رينارد، للإدارة الفنية للأخضر.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن التعاقد رسميًا مع هيرفي رينارد، ليتولى قيادة الأخضر لولاية الثانية، بعقد حتى نهاية عام 2025، مع خيار التمديد حتى كأس آسيا 2027، ليأتي خلفًا للمدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، الذي تم إنهاء العلاقة التعاقدية معه لسوء النتائج.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن ما تردد بشأن استقالة حسين الصادق، غير صحيح، وأنه مستمر في تأدية مهام عمله كمدير للمنتخب السعودي؛ كون رينارد يمتلك علاقات وثيقة مع الجهاز الإداري الحالي للمنتخب، وهو جزء من النجاحات التي تحققت في عهد الفرنسي قبل رحيله عن تدريب الأخضر بالفترة الأولى، في مارس 2023.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتأكد عدم نية حسين الصادق في الاستقالة، أو صدور قرار بإقالته من قِبل الاتحاد السعودي، فيما سيتم عقد اجتماع، اليوم، بحضور رينارد، من أجل مناقشة قائمة المنتخب الأول، التي سيتم الإعلان عنها، قبل نهاية الجولة العاشرة من دوري روشن للمحترفين، والتي ستقام خلال أيام 7-8-9 نوفمبر، علمًا بأن الصادق ستكون له صلاحية إضافة كادر في الجهاز الإداري، إذا رأى أن الوضع يستوجب ذلك.

ويستهل رينارد مشواره مع الأخضر، بمواجهتين خارج أرضه، أمام أستراليا وإندونيسيا في 14 و19 نوفمبر، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، علمًا بأن المنتخب السعودي يحتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة، برصيد 5 نقاط، مبتعدًا بفارق الأهداف عن أستراليا، وصيف المجموعة.