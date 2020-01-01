اتحاد الكرة المصري يكشف مواعيد الدور الثاني من الدوري

مواعيد مباريات الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد انطلاق مباريات الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز في شهر مارس المقبل.

ويسعى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، بانتظام مسابقة الدوري خلال الفترة المقبلة وعدم تأجيل لقاءات أخرى.

وأصدر اتحاد الكرة بيانًا رسميًا منذ قليل ليعلن فيه مواعيد مباريات الدور الثاني الذي سينطلق في مارس المقبل، حيث جاء على النحو التالي..

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"أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم انطلاق مباريات الدور الثاني ( الأسبوع ال 18 ) اعتبارا من يوم 9 مارس المقبل ، كما أعلنت مواعيد مباريات الإسبوعين ال19 و 20 على النحو المرفق ، فيما تعلن بقية مواعيد الأسابيع اللاحقة على ضوء موقف الأندية المصرية في البطولات الأفريقية".

وأضاف: "كما حددت المسابقات يوم 5 مارس لإقامة مباراة طلائع الجيش وإنبي مقدما من الأسبوع 19 حتى لا يتعرض إنبي لضغط المباريات وقد تحدد لمباراته المؤجلة مع الأهلي يوم 14 مارس".