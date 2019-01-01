اتحاد الكرة الإماراتي يرفض التنازل عن حصته في عقود اللاعبين

باتت مصدرًا ماليًا مهمًا له

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفض اتحاد كرة القدم الإماراتي التنازل عن حصوله على نسبة 2% من عقود اللاعبين المسجلة كل موسم.

ويعقد مجلس إدارة الاتحاد اجتماعًا مساء اليوم الخميس يُناقش من خلاله توصيات اللجان وأبرز المقترحات الخاصة بتعديل اللوائح والقوانين، خاصة بعد نجاح ورشة العمل القانونية الأخيرة.

وسيتم طرح كل تلك النقاشات على اجتماع الجمعية العمومية نهاية مايو القادم.

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وأفادت صحيفة الاتحاد الإماراتية أن الاتحاد رفض التنازل عن حصته من عقود اللاعبين الموسمية والبالغة 2%، إذ أصبحت أحد أهم مصادر دخل الاتحاد وقد منحته ما يزيد عن 16 مليون درهم في الموسمين الأخيرين.

ويُتوقع أن يُناقش المجلس خلال اجتماعه الأفكار الخاصة بتغيير بنود النظام الأساسي للاتحاد، وتقرير لجنة المنتخبات ومطالب الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية.