اتحادي: كورونادو لا يستحق هذا المبلغ لتجديد عقده

عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم الجاري

يرى الصحفي الاتحادي المخضرم محمد البكيري أن إيجور كورونادو لا يستحق تجديد عقده مع الاتحاد، مشيرًا إلى أن هناك خيارات أخرى متاحة أفضل كثيرًا.

الصحفي نجيب الجداوي غرد عبر تويتر مستنكرًا تجديد عقد كورونادو بمنحه 5 ملايين يورو سنويًا، مطالبًا الإدارة الاتحادية بعدم التسرع والتأني في اتخاذ هذا القرار، خاصة أن اللاعب لم يُقدم الأداء المطلوب خلال مسيرته مع الفريق، على حد قوله.

إذ كتب "التجديد مع كورنادو خلال الفترة الحالية يحتاج للتأني وعدم التسرع في القرار، يوجد في عقد اللاعب بند بزيادة عقده بما يزيد عن مليون يورو سنويًا في حال التجديد. بعيدًا عن العاطفة، كوجهة نظر مبلغ 5 مليون يورو لا يستحقه كورونادو عطفًا على ما قدمه في مشواره مع الاتحاد.​ توجد خيارات أفضل".

البكيري أعاد نشر التغريدة وأكد اتفاقه في الرأي مع الجداوي، وأضاف "الموسم القادم يتطلب انتقال فريق الاتحاد، في حال استمرار مدربه نونو سانتو، الى مرحلة نوعية في انتقاء المحترفين. مع الحفاظ على العمود الفقري للنمو: جروهي، حجازي، روما وحمدالله. وجهة نظر".

يُشار إلى أن كورونادو انضم للاتحاد صيف 2021 قادمًا من الشارقة الإماراتي، وقد وقع عقدًا يمتد لموسمين مع إمكانية التجديد لموسم الثالث.

الرئيس أنمار الحائلي كان قد أعلن يوم أمس التوصل لاتفاق مع اللاعب حول تجديد العقد وأشار إلى أن الإعلان الرسمي عن ذلك سيكون خلال الأيام القليلة القادمة.