اتجاه لتغيير قوانين التسلل بسبب هدف مبابي في إسبانيا

يجب تماشي القانون مع روح اللعبة !

حالة من الجدل تسبب فيها هدف كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا، في مواجهة بلاده أمام إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية يوم الأحد الماضي.

فرنسا نجحت في الفوز بهدفين مقابل هدف، حيث سجل مبابي الهدف الثاني للديوك في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

مبابي كان في موقف تسلل لكن الحكم أنتوني تايلور، اعتبر أن مدافع إسبانيا إريك جارسيا ذهب إلى الكرة وحاول قطعها، لذلك تم اعتباره متداخلًا وتم احتساب اللقطة وقتها كلعبة جديدة.

ومن جانبها نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية توضيحًا من خلال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن هذه اللقطة المثيرة للجدل.

وقال روبرتو روسيتي مدير التحكيم في الاتحاد الأوروبي:"قرار أنتوني تايلور كان صحيحًا، بناء على القانون الحالي وتفسيره الرسمي".

وأضاف:"اللاعب تدخل عن حالة عمد للعب الكرة والمنافس لم يتداخل في اللعبة وقتها، ولكن الحالة تظهر لنا أن التفسير الحالي للقانون يتعارض مع روح القانون نفسه، وهو منع أي لاعب من استغلال موقع التسلل".

وتابع:"موقف الاتحاد الأوروبي حاليًا هو محاولة إيجاد بعض الطرق لتحسين الصياغة الحالية لقانون التسلل لتتماشى مع روح اللعبة".

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وأوضح روسيتي خلال حديثه، أنه تواصل بالفعل مع بعض زملائه في الاتحاد الدولي ومختلف الهيئات، من أجل مناقشة هذه التعديلات في الاجتماع المقبل للجنة الاستشارية الفنية.