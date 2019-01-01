اتجاه لإقامة مباراة الأهلي والزمالك بالسوبر في حضور 100 مشجع

المباراة ستُقام يوم ٢٠ سبتمبر الجاري وبدون حضور جماهيري

ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية مصرية عن وجود اتجاه لتحديد استاد القاهرة الدولي من أجل استضافة مباراة فريقي الأهلي والزمالك على كأس السوبر المصري.

وأوضحت التقارير أن المباراة ستُقام يوم ٢٠ سبتمبر الجاري وبدون حضور جماهيري، وهو ما تسبب في حالة إحباط.

الأهلي يشارك في المباراة بصفته بطلاً للدوري المصري عن الموسم قبل الماضي، بينما سيلعب الزمالك بصفته بطلاً للكأس عن نفس الموسم.

التقارير قالت أن الاجتماع الأمني الذي أقيم للكشف عن تفاصيل المباراة أسفر على إقامتها بإستاد القاهرة بحضور ١٠٠ مشجع فقط، ٥٠ لكل فريق.

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وأنهت التقارير لتؤكد أن بعض الصعوبات الأمنية هي من أقرت بصعوبة اقامة المباراة بحضور جماهير كمات تم تداوله خلال الفترة الماضية.