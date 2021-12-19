أبو بندر يعود .. الشلهوب يبدأ مهمته في الهلال قريبًا

بعد مرور أكثر من عام على اعتزال محمد الشلهوب؛ نجم الهلال والمنتخب السعودي، يستعد أبو بندر لقطع فترة الراحة التي قضاها طوال الفترة الماضية بعيدًا عن العمل في أيٍ من مجالات الساحرة المستديرة.

عام على تعليق الشلهوب حذائه:

أبو بندر أعلن اعتزاله في 11 من سبتمبر عام 2020، بعدما أنهى ذاك الموسم متوجًا بلقب الدوري مع الزعيم، والذي خطفه من دولاب الغريم التقليدي النصر.

ختام الشلهوب في الملاعب كان مسكًا، إذ أنه في موسم 2019-2020، حقق الزعيم الثلاثية؛ دوري أبطال آسيا، الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

في أي منصب سيعمل الشلهوب؟

خلال الفترة الماضية، انشغل الشلهوب بإدارة أعماله الخاصة البعيدة كل البعد عن الساحرة المستديرة، واكتفى فقط بالظهور في بعض اللقاءات معلقًا على نتائج الهلال وأدائه.

وحاصر الجمهور أبو بندر في عديد من المناسبات بالتساؤلات عن خطته الخاصة بكرة القدم، في ظل عشقهم له، رافضين اختفائه من الساحة.

ووفقًا لصحيفة "الجزيرة" فإن الشلهوب يتجه للعمل بالتدريب خلال الفترة المقبلة، موضحة أنه سيبدأ مهام عمله كمساعد مدرب لفئة الناشئين في الهلال خلال الفترة القريبة المقبلة، بعد اتفاقه مع إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل.

ما هي إنجازات الشلهوب في الملاعب؟

مع الزعيم، قضى الشلهوب 21 عامًا، حقق خلالها أكثر من 30 بطولة، ما بين دوري محلي، دوري أبطال آسيا، وبطولات عربية وقارية مختلفة.

أما على المستوى الدولي، فخاض أبو بندر 118 مباراة بقميص المنتخب السعودي، سجل خلالها 19 هدفًا.

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