"ابن عرس" .. سر اللقب الجديد الذي أطلقه نجوم الأرجنتين على ميسي!

نجوم الأرجنتين أطلقوا لقبًا جديدًا على ليونيل ميسي.

كانت فترة التوقف الدولي إيجابية حتى الآن بالنسبة إلى منتخب الأرجنتين بعد الفوز العريض على هندوراس، لكنها جلبت أيضًا مفاجأة بشأن لقب جديد أطلقه نجوم "الألبيسيليستي" على قائدهم ليونيل ميسي.

الأمر ظهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديدًا عبر موقع "إنستجرام"، حيث أن زملاء ميسي علقوا بسخرية على منشور له بعد الفوز بثلاثية نظيفة على هندوراس.

ميسي كتب عبر حسابه على "إنستجرام" بعد المباراة: "ليلة رائعة أخرى مع المنتخب الوطني، أشكركم على دعمكم مرة أخرى".

ليرد رودريجو دي باول على منشور ميسي قائلًا: "كيف يعض ابن عرس؟"، بينما أجاب بابو جوميز بالمثل وكتب: "ابن عرس مجنون".

لماذا يطلق على ميسي لقب ابن عرس؟

في الوقت الحالي، يظل السبب وراء إطلاق زملاء ميسي هذا الاسم عليه غامضًا، وقد تم الاحتفاظ به داخل غرفة الملابس.

ومع ذلك، وحسبما كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد بدأت الشائعات تنتشر، ويعتقد أن الأمر جاء من اللاعبين الذين يشاركون ميسي غرفة الملابس.

ويقال إن الأمر يتعلق بجزء معين من الجسم، ويقولون إنه ليس بالحجم الطبيعي.

معنويات الأرجنتين في السماء!

المزاح بين الثلاثي هو علامة أخرى على وحدة الفريق الفائز بلقب كوبا أمريكا، قبل أشهر قليلة من انطلاق كأس العالم 2022.

بعد الفوز على هندوراس، سيواجه منتخب الأرجنتين نظيره جامايكا يوم الأربعاء، ثم سيخوض مباراة ودية ضد الإمارات في نوفمبر المقبل، في آخر المباريات التحضيرية قبل مونديال قطر.

ومن المقرر أن يبدأ منتخب الأرجنتين مشواره في كأس العالم 2022 بمواجهة منتخب السعودية يوم 22 نوفمبر.

منتخب الأرجنتين يلعب منافسات كأس العالم 2022 ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم إلى جانبه السعودية، والمكسيك، وبولندا.