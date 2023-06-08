ابن عاق؟ نجل نيجريرا يبيعه علانية أمام حكام إسبانيا!

نأى بنفسه تمامًا عن اتهامات أبيه

أرسل خافيير إنريكيز روميرو، نجل إنريكيز نيجريرا، رسائل "واتساب" إلى حكام أصدقاء له ولوالده لشرح موقفه من قضية اتهام والده بتلقي رشاوى من برشلونة، في الرسالة نأى بنفسه عن والده بالقول حرفيًا "أنا لست نيجريرا".

تم إرسال هذه الرسائل هذا الأسبوع، بعد أن قرر القاضي التحقيق معه بشأن مزاعم غسل أموال نتيجة التحقيق الذي فتحه الحرس المدني في القضية، وحتى ذلك الحين، لم يتم توجيه تهم إلى خافيير إنريكيز وكان حضوره في المحاكمة مقصورًا على كونه شاهدًا، لكن الآن هذا الدور قد تغير.

في الرسالة التي أرسلها للحكام والتي كشفتها صحيفة "ماركا" قال خافيير إنريكيز إنه عندما ظهر الخبر، اتصل بكل من رئيس لجنة الحكام ميدينا كانتاليخو وكارلوس كلوس لشرح كل ما يعرفه عن القضية وتوضيح الحقائق.

وأكد نجل نيجريرا في رسالته: "كان لدي العديد من علامات الاحترام والمودة والثقة تجاه الحكام، إلا أنني أشعر أيضًا بخيبة أمل ومخدوع إلى حد ما. خاصة بالنسبة لبعض الذين اعتقدت أنهم يعرفونني جيدًا".

وأردف: "صحيح أنني لم أنكر علانية وحشية الأكاذيب والافتراضات والهراء التي تم نشرها، لكنني كنت واثقًا من أنه بالنسبة للكثيرين لم يكن ذلك ضروريًا، كان عملي دائمًا سريًا، لم أقم بمشاركة الأشخاص الذين أعمل معهم (لاعبين ومدربين وحكام أو أندية)".

وأشار: "حتى الآن، عندما تقرؤون الصحف وتستمعون إلى الحمقى يثبتون الأفكار في رؤوسكم، كان لديكم عذر للتفكير بي بشكل سيء، الآن لقد أخبرتكم بشيء من الحقيقة، وحينها يكون كل شخص مسؤولًا عن تفكيره السيئ، كان هاتفي دائمًا وسيظل متاحًا لمن يهمني منكم، وليس للصحافة، فاسألوني متى أردتم".

وأكد: "أخطط لمواصلة الوثوق بالناس كما كنت أفعل دائمًا، ورغم أنها مسألة عائلية، فأنا لست نيجريرا نفسه!".