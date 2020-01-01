ابن بيليه: "الملك" يشعر بالاكتئاب ولا يغادر المنزل

معاناة أسطورة السيليساو مستمرة مع المرض

كشف إيدينيو نجم الأسطورة البرازيلية بيليه، عن معاناته من الاكتئاب الشديد على مدار الأشهر القليلة الماضية، بسبب تدهور حالته الصحية الفترة الأخيرة.

بيليه الذي سيبلغ من العمر 80 سنة في أكتوبر الماضي، يعاني من مشكلة في الفخذ، مما أجبره على استخدام العكاز لمساعدته على المشي.

وهو ما ظهر على نجم البرازيل السابق في العديد من المناسبات مؤخراً، حيث كان يجلس على كرسي متحرك، ولكن نجله كشف عن ما هو أسوأ من ذلك.

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وقال إيدينيو لصحيفة "جلوب سبورت" البرازيلية:"يمر بحالة نفسية سيئة جداً بعد إجراء عملية استبدال في الفخذ، والاستشفاء لا يبدو بالصورة المثالية.

وأضاف:"يعاني من حالة اكتئاب شديدة، تخيل أن الملك الذي كان يغزو الملاعب لا يستطيع المشي الآن، الأمر وصل به للشعور بالحرج من مغادرة المنزل".

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وتابع:"الآن هو يفضل البقاء وعدم القيام بأي نشاط يجبره على الظهور خارج منزله بأي شكل من الأشكال، لأن ذلك سيجبره على طلب المساعدة".

يذكر أن المشاكل الصحية لبيليه بدأت في 1977 عندما قام باستئصال الكلية اليمنى، وظهر للمرة الأولى بالكرسي المتحرك في قرعة كأس العالم 2018 بالعاصمة الروسية موسكو.