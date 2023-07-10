"ابن الهلال إلى الاتحاد" .. الاتفاق على صفقة جديدة مبدئيًا بعد ضربة محمد كنو

الاتحاد يختار بديل محمد كنو!

يبدو أن نادي الاتحاد، اتفق على صفقة جديدة؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2023-2024.

الاتحاد حسم 3 صفقات رسمية، في الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -؛ بالتوقيع مع الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، بالإضافة إلى الجناح البرتغالي الشاب جواو فيليبي "جوتا".

وفي هذا السياق.. أعلنت شبكة قنوات "الكأس"، اتفاق الإدارة الاتحادية مبدئيًا، مع نادي الرائد؛ على شراء عقد متوسط الميدان سلطان الفرحان.

وكشفت عن أن الأيام القليلة القادمة، ستشهد حسم كافة تفاصيل وشروط صفقة انتقال الفرحان، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، والتي تبدو أنها جاءت بعد فشل ضم محمد كنو، متوسط ميدان الهلال.

وكان الإعلامي الرياضي هتان النجار، قد أكد على رفض الإدارة الهلالية، الاستغناء عن كنو، إلى العميد الاتحادي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

جدير بالذكر أن الفرحان، البالغ من العمر 26 سنة، أحد أبناء نادي الهلال، الذي تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الانتقال إلى فريق الرائد، في عام 2017.