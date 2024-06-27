ابن رونالدو: سخرية والدي عملتني أنني لست بحاجة إلى أمواله!

يفضل الاعتماد على نفسه

كشف رونالد أحد أبناء الأسطورة البرازيلية رونالدو نازاريو، عن عدم نيته في الحصول على أي شيء من ميراث والده، مفضلًا الاعتماد على نفسه لبناء ثروته.

رونالد تحدث لشبكة "CNN" البرازيلية بعدما أصبح حديث الجميع لزواجه من ميلين دومينيجيز لاعبة كرة القدم السابقة التي تعمل حاليًا بمجال عرض الأزياء.

وقال نجل الظاهرة:"يضحك والدي قائلًا إنه لن يترك لي أو لإخوتي أي ميراث، في الواقع هو يمزح حول هذا الموضوع، البعض يؤمن أن أموال الأب والأم تنتمي إلى العائلة عمومًا ولا يجب فصلها، ولكن طريقة والدي وأسلوبه الساخر شجعاني على أن أبني نفسي بنفسي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"أعتقد أنه من الرائع أن أتحمل هذه المسؤولية بمعرفة أنه يتعين علي متابعة ما أقوم به، وهذا لا يعني عدم شعوري بالامتياز بسبب أبواب الشهرة التي فُتحت لي مبكرًا بفضل شعبية والدي ووالدتي".

جدير بالذكر أن رونالد ابن الظاهرة يعمل كمنسق ومنتج موسيقي منذ أن كان مراهقًا، وسبق أن تم ترشيحه لبعض الجوائز الفنية المعروفة في البرازيل بفضل تميزه بهذا المجال.