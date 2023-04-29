"ابنك ليس ألطف من ابنتك" بيب جوارديولا يراوغ الصحفيين بإجابة ذكية!

جوارديولا يتهرب بذكاء من الرد على الصحفيين

نجح مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، في الهروب من الرد على أسئلة أحد الصحفيين، التي قد تقوده للمقارنة.

ويحل مانشستر سيتي بقيادة جوارديولا، ضيفًا، على فولهام غدًا، بملعب كرافين كوتاج، ضمن مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي حديثه بالمؤتمر الصحفي للمباراة، عندما سُئل أي لقب دوري حققه هو الأصعب، قال:" هذا العام صعب للغاية، بسبب جودة آرسنال، ولكن في الماضي ضد ليفربول، كان الأمر ليس سهلًا أيضًا".

وأضاف:" وأتذكر في برشلونة ضد ريال مدريد، كان الأمر صعبًا حقًا أيضًا، فلا يوجد لقب أسهل من الآخر، فابنك ليس ألطف من ابنتك!".

الجدير بالذكر أن، يتواجد مانشستر سيتي حاليًا بالمركز الثاني من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، خلف أرسنال المتصدر بفارق نقطتين، لكن يتبقى لفريق جوارديولا مباراتين مؤجلتين.