ابحث مع سمير عثمان .. جائزة لمن يعثر على الحكم المساعد في لقاء النصر والاتفاق

لقاء النصر والاتفاق شهد لقطتين تحكيميتين، الأولى ضربة جزاء غير محتسبة والثانية إلغاء هدف للعالمي بداعي التسلل

هدف ملغي تسبب في غضب كبير لدى جمهور النصر السعودي، خاصةً بعد ضياع لقب دوري روشن من فريقهم بشكل رسمي.

العالمي تعادل أمس السبت، أمام الاتفاق بهدف لكل منهما، ضمن الجولة الـ29 وقبل الأخيرة، فيما مباراة شهدت إلغاء هدف لصالح النصر في الدقيقة 80، سجله البرازيلي لويس جوستافو بداعي وقوعه في مصيدة التسلل.

لكن الخبير التحكيمي المصري سمير عثمان، أثار الجدل حول تلاعب في خط التسلل، إذ قال خلال تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد": "خط التسلل مرسوم بطريقة غريبة، لم يشاهد أحد الحكم المساعد الثاني عندما رسم الخط، الخط غريب، ولا بد أن نشاهد مكان الحكم المساعد كي نحكم، لذلك اقترح تخصيص جائزة لمن يجد الحكم المساعد الثاني، عليه بالتواصل مع البرنامج!".

فيما علق الإعلامي الرياضي النصراوي محمد العنزي، غاضبًا في تصريحاته للبرنامج نفسه: "النصر له ضربة جزاء واضحة في المباراة في الدقيقة 42، جسم لاعب الاتفاق ليس في وضعه الطبيعي، وهذه اللقطة هي امتداد للقطات كثيرة، توضح مسار النصر في الدوري وما عانى منه".

جدير بالذكر أن الاتحاد حسم الدوري لصالحه بعد الفوز بالأمس أمام الفيحاء بثلاثية نظيفة، ليتسع الفارق بينه وبين وصيفه النصر لخمس نقاط، مع بقاء جولة وحيدة على نهاية الموسم.