"ابحثوا عن بديل أفضل!" .. تحذير للاتحاد من "الحالة البدنية والفنية" لصفقته العالمية المرتقبة

رسالة مهمة إلى نادي الاتحاد..

حذر المحلل الرياضي عبدالله أشكناني، مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي، من التعاقد مع إحدى الصفقات العالمية، خلال صيف العام الحالي.

الساعات الماضية شهدت ارتباط العديد من الأسماء العالمية، بـ"الانتقال" إلى العميد الاتحادي؛ منهم: الثنائي الفرنسي موسى ديابي ونبيل فقير، البرازيلي ماركينيوس والجزائري حسام عوار.

ونصح أشكناني عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الجمعة، الإدارة الاتحادية بـ"الانسحاب" من صفقة عوار، والبحث عن خيارات أفضل في خط الوسط.

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وأكد المحلل الرياضي بقنوات "أبوظبي الرياضية"، على أن النجم الجزائري في الوقت الحالي، لم يعد مثلما كان قبل 4 سنوات؛ حيث أصبح ليس له أي تأثير داخل أرضية الملعب، ومع فريقه الحالي روما الإيطالي.

وأشار عبدالله أشكناني، إلى أن حسام عوار يُعاني بدنيًا بشكل كبير؛ وهو ما ظهر خلال الموسم الرياضي الماضي 2023-2024، عندما غاب عن نصف الدقائق "الممكنة" تقريبًا.

وأضاف: "إذا قمنا بمقارنة عوار مع البرتغالي أوتافيو مونتيرو والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش والإسباني جابري فيجا، نجوم النصر والهلال والأهلي على التوالي؛ سنجد أن هذا الثلاثي يتفوق بمراحل".

وأعرب أشكناني في نهاية تحليلة لصفقة الاتحاد المحتملة، عن أمنيته بأن يكون مخطئًا، وأن ينجح النجم الجزائري مع الفريق الأول لكرة القدم؛ إذا تم التعاقد معه رسميًا.