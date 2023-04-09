ابتعد عن صراع اللقب؟ الفيحاء يعطل النصر بتعادل مخيب في دوري روشن

النصر فقد نقطتين ثمينتين في صراع لقب دوري روشن السعودي بتعادل مخيب أمام الفيحاء.

shahid

فقد النصر نقطتين ثمينتين في سباق الصراع على لقب دوري روشن السعودي 2022-23، بعدما اكتفى بالتعادل السلبي أمام الفيحاء في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية لحساب الجولة 23 من المسابقة.

النصر دخل المباراة ولا بديل أمامه عن الفوز إذا ما أراد مواصلة الصراع مع الاتحاد على الصدارة، خاصة وأن "العميد" يتفوق بفارق نقطة واحدة عن "العالمي".

ورغم المحاولات العديدة التي قام بها لاعبو النصر، وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي أندرسون تاليسكا، إلا أنهم اصطدموا بالصربي فلاديمير ستويكوفيتش حارس الفيحاء، الذي وقف في وجه محاولات "العالمي".

الفيحاء من جانبه هدد مرمى النصر بأكثر من فرصة خطيرة، مع اعتماده على الهجمات المرتدة، لكنه لم يتم من هز شباك نواف العقيدي.

التعادل رفع رصيد النصر إلى 53 نقطة في المركز الثاني في جدول الترتيب، فيما تمكن الفيحاء من رفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز 11.

Shahid