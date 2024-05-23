ابتعد عن رونالدو ومحرز.. ومرحبًا بميتروفيتش في فانتازي الدوري السعودي!

جولات الحسم في دوري فانتازي أمازون وجول!

تبدو الخيارات صعبة أمام لاعبي فانتازي جول لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية مع وصول البطولة للمرحلة 33 ، قبل الأخيرة.

"جول" كان قد أطلق مسابقة فانتازي خاصة لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، منذ الجولة الـ20 بجوائز قيمة لأول اثنين في الترتيب.

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ويحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 8000 ريال سعودي، مقدمة من أمازون السعودية، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 4000 ريال.

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فقد حسمت الكثير من الفرق مراكزها، وباتت تخوض آخر جولتين بأهداف مختلفة، ففي المقدمة حسم الهلال اللقب، وكذلك النصر، الوصافة، فيما لم يتزحزح الأهلي عن المركز الثالث.

وضمنت الكثير من الفرق تواجدها في البطولة مثل الشباب وفتح والفيحاء والخليج، وغيرها من الفرق، فيما تأكد هبوط الحزم ولن يستطيع البقاء.

وفي المؤخرة تبدو بعض الصراعات حيث لا زالت فرق أبها والأخدود والرياض والطائي والوحدة، تتنافس على البقاء حيث يهبط فريقان إلى جانب الحزم إلى دوري الدرجة الأولى.

لكن ماذا نفعل؟

أولا ستلعب المباريات كلها في وقت واحد، وهو ما يتيح لنا معرفة كل تشكيلات الفرق قبل انتهاء الديدلاين، لذلك ستكون أول نصيحة هي تأخير التغييرات تمامًا حتى اللحظة الأخيرة.

ثاني النصائح هي ألا يتم الاعتماد بكثرة على لاعبين من الأندية التي حسمت موقفها من البطولة مثل الهلال والنصر، والمتوقع أن يلجأ مدربا الفريقان لتغييرات كثيرة من أجل نهائي كأس الملك نهاية الشهر الجاري.

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كما أن الأهلي، سيلجأ للاعتماد في آخر جولتين على البدلاء من أجل إراحة الأساسيين وكذلك للحكم على كل اللاعبين قبل نهاية الموسم وتحديد الراحلين.

ثالث النصائح التي يمكن تقديمها هو الاعتماد على لاعبين من الأندية التي تنافس على البقاء من وكذلك من الأندية التي تلعب من أجل المتعة مثل الخليح والأخدود والوحدة.

أما النصيحة الرابعة يمكن الاعتماد على لاعبين بدلاء أقوياء من فرق النصر والهلال الذي يمكنه أن يعتمد على البريك، وكنو، وصالح الشهري.

من الكابتن؟

1 – ألكسندر ميتروفيتش: رغم أنه من المتوقع أن يلعب الهلال بتشكيلة بديلة إلا أنه قد يعتمد على ميتروفيتش لأنه قضى فترة طويلة مصابًا وليس مرهقًا، وكذلك من أجل منحه فرصة منافسة رونالدو على لقب الهداف.

2 – فراس البريكان: مع خروجه مبكرًا من المباراة السابقة فإنه يمكن أن يعتمد عليه المدرب في المباراة المقبلة.

3 – يانيك كاراسكو: سيخوض فريقه الشباب مواجهة استعراضية أمام الاتفاق ومن الوارد بقوة تألقه.

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