"ابتعدنا عن مصدر قوتنا" .. ليفاندوفسكي يبشر جماهير برشلونة ويتهرب من السؤال عن خليفة تشافي

"أتحدث مع الحكام لفهم قراراتهم فقط"

يرى النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب برشلونة، أن الفريق الكتالوني يستطيع أن ينهي هذا الموسم على منصة التتويج بإحدى البطولات الكبرى رغم تراجع نتائجه.

ويعاني برشلونة هذا الموسم من تراجع في النتائج، حيث غادر كأس ملك إسبانيا مبكرًا ويحتل المركز الثالث في الليجا برصيد 51 نقطة وبفارق 10 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، و5 نقاط عن الوصيف جيرونا.

ووجه النجم البولندي رسالة لجماهير برشلونة، خلال حضوره حدث خيري، قائلًا: "لا تقلقوا، نحن معًا، وفي نهاية الموسم يمكن أن نكون سعداء جميعًا.. أنا على ثقة بأننا سنفوز بالعديد من المباريات وسنحصد البطولات".

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وأشار إلى أن أحد الأسباب وراء عدم حصول برشلونة على موسم جيد مثل الموسم السابق، هو عدم اللعب في ملعب كامب نو، بخلاف نقص الخبرة بين عناصر الفريق، قائلًا: "في العام الماضي كان هناك بوسكيتس وجوردي ألبا وبيكيه. هذا العام هناك مزيج من الخبرة والشباب وهذا واضح".

وعن ارتباط اسم الألماني هانز فليك، المدير الفني السابق لبايرن ميونخ، بتدريب برشلونة، قال ليفاندوفسكي: "تشافي هيرنانديز هو المدرب الآن.. لكن أعرف هانز فليك، وهو شخص جيد".

وختم: "أنا أركز على تسجيل الأهداف، عندما أتحدث مع الحكام يكون ذلك لفهم قراراتهم فقط، وخصوصا عندما يشير حكم الساحة إلى شيء ما، ويشير حكم تقنية الـVAR إلى شيء آخر".