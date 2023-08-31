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"ابتسامة صلاح" تحسم مسألة انتقاله إلى صفوف الاتحاد!

أحمد رفعت
Mohamed Salah Liverpool 2022-23Getty
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دليل على موقف صلاح من الانتقال إلى الاتحاد

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تُسيطر حالة من الثقة على جماهير نادي الاتحاد خلال الفترة الحالية، بأن ناديهم سيتمكن من التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، في ظل مفاوضات مسؤولي العميد المكثفة لضمه.

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وكشف الصحفي دافيد أورنستين خلال تصريحات لـ" Football Daily" عن أن اهتمام الاتحاد بضم صلاح ملموس جدًا مما يؤكد أنهم سيستمرون حتى نهاية باب الانتقالات الصيفي الحالي.

وقال أورنستين: "موقف ليفربول واضح تمامًا بأن صلاح ليس للبيع، ولاحظت أنهم وضعوا صورة له على منصة إكس وهو يبتسم في التدريبات، ولكن هذا يتعلق بالنوايا".

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وواصل: "الاتحاد أحد فرق صندوق الاستثمارات السعودي، لن يستسلم في فكرة التعاقد مع صلاح، ولكن المعلومات التي وردت لي لا تُشير إلى أي تطور في المفاوضات، رغم الثقة التي ظهرت في التقارير السعودية، ولكن لا شيء مستحيل".

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ويرغب نادي الاتحاد في التعاقد مع صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية التي ستقام في ديسمبر المقبل بجدة.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 93513كريم بنزيما
  • 9940خاليدو كوليبالي
  • 17945روبرتو فيرمينو
  • 8015نجولو كانتي
  • 20397مارسيلو بروزوفيتش
  • 41720صفقة أخرى
191530 الأصوات

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