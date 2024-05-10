"ابتز ناديه وهرب" .. هجوم عنيف على خوسيلو بسبب ريال مدريد!

المهاجم الإسباني أصبح حديث العالم

وسط كل الإشادات التي تلقاها خوسيلو بسبب دوره البطولة مع ريال مدريد أمام بايرن ميونخ، خرج أحدهم لمهاجمته واتهامه بالابتزاز.

المهاجم البالغ من العمر 34 الذي ضمه ريال معارًا من إسبانيول الصيف الماضي، نجح في تسجيل ثنائية دراماتيكية يوم الأربعاء الماضي بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليقود فريقه لإسقاط بايرن 2/1 والتأهل إلى نهائي البطولة.

أنخيل موراليس، هو لاعب سابق في إسبانيول، وسبق له تمثيل عدة أندية أخرى مثل ناستيك وديبورتيفو ألافيش وغرناطة، وعكس كل الإشادات التي يتلقاها خوسيلو، خرج من أجل اتهامه بالمعاملة السيئة لناديه.

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وقال موراليس عبر حسابه على منصة "إكس":"بعيدًا عن نقاش كرة القدم، الإعارة ليست الصفة المثالية لما حدث، إنه لاعب ابتز إسبانيول ونزل من القارب عندما كان النادي في أشد الحاجة إليه".

جدير بالذكر أن خوسيلو سبق أن دخل في خلاف مع إسبانيول في عام 2022، عندما قرر عدم اللعب بشكل جيد إذا لم يتم إلغاء شرط التجديد في عقده.

ولكن الواقعة التي يشير لها موراليس، هي التي حدثت في العام التالي عندما أصر على الانتقال معارًا إلى ريال مدريد، في ظل الظروف السيئة التي يعيشها ناديه.