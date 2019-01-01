إيهاب جلال يتحدث عن مواجهة المصري وبيراميدز في الكونفدرالية

مواجهة قوية بين المصري وبيراميدز في الكونفدرالية

تحدث إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي، عن مواجهة فريقه أمام نظيره بيراميدز ضمن الجولة الثالثة من منافسات بطولة الكونفدرالية.

مواجهة قوية تجمع الفريقين المصريين من أجل مواصلة الانتصارات، بعد أن حققا الثنائي الفوز في الجولتين الأولى والثانية.

وقال إيهاب جلال في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "نحن في قمة تركيزنا بالوقت الحالي من أجل خوض لقاء بيراميدز".

وتابع المدير الفني للمصري: "الفريقين كتاب مفتوح للآخر، خاصًة بعد اللقاء الذي جمع بينهما منذ أيام قليلة في الدوري المصري الممتاز".

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وأردف جلال: "أقدر فريق بيراميدز بشكل كبير، وأعلم تمامًا أنه يضم لاعبين على مستوى عال للغاية في جميع المراكز داخل الملعب".

ويواجه بيراميدز نظيره المصري في الجولة الرابعة أيضًا، حيث تلعب المواجهتين بشكل كبير مصيرهم في البطولة والتأهل للدور المقبل.