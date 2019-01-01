إيهاب جلال: المصري مازال بحاجة إلى التحسن

المدير الفني للفريق البور سعيدي ليس راضياً عن أداء فريقه بالرغم من الوصول للمركز الخامس

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد إيهاب جلال المدير الفني لنادي المصري البور سعيدي، أن فريقه بحاجة إلى مزيد من التطور في الفترة القادمة، بالرغم من الفوز على مصر المقاصة.

وحقق المصري فوزاً بهدفين دون رد على نظيره مصر المقاصة، في إطار مباريات الجولة الـ 22 من الدوري، والتي جمعت بينهما على استاد الجيش في السويس.

وقال جلال في تصريحات تلفزيونية عقبت اللقاء: "قدمنا شوطاً أول رائع، ولكن في الشوط الثاني تراجعنا وكنا أكثر حرصاً، مازال امامنا الكثير من العمل كي نتحسن ونعالج الأخطاء".

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وواصل: "بالرغم من هذا التراجع، إلا أن مصر المقاصة لم يهدد مرمانا إلا مرة وحيدة في الشوط الأول".

وتابع: "الصفقات الجديدة ستساعدنا بشكل كبير، ولكنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت للتأقلم معنا".

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الجدير بالذكر أن المصري يحتل المركز السادس من جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، وبفارق نقطتين عن مصر الإنتاج الحربي صاحب المركز الرابع.