"ازدواجية المعايير" .. مدافع برشلونة ينتقد العقوبة "المخففة" على فينيسيوس جونيور!

نجم برشلونة يعبر عن غضبه بسبب عقوبة فينيسيوس!

عبر إينيجو مارتينيز مدافع برشلونة عن استيائه من العقوبة التي تم توقيعها على فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، حيث يرى أنها مخففة، بالمقارنة بما تعرض له من عقوبات بالسابق.

وتعرض فينيسيوس جونيور للطرد في مواجهة فالنسيا، بعد احتكاك مع الحارس ديميتريفسكي، ورغم أن الحادثة لم تُصنّف كاعتداء في تقرير المباراة، مما أدى إلى تقليص العقوبة إلى مباراتين فقط، بالإضافة إلى ذلك، لن يتم تطبيق العقوبة خلال مباريات كأس السوبر الإسباني.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن مارتينيز تحدث للصحفيين بعد انتصار برشلونة على أتلتيك بيلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، منتقدًا ما وصفه بـ "ازدواجية المعايير" في اتخاذ القرارات.

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وقال مارتينيز: "لا أعتقد أن هذا القرار عادل، قبل عدة سنوات، تلقيت عقوبة بالإيقاف لأربع مباريات بسبب أمر أقل بكثير من هذا، ولم يُناقش الأمر كثيرًا".

وأضاف: "الآن، نجد أن عقوبات بعض اللاعبين أقل بكثير، هذه أمور تُتخذ من قبل آخرين وليست بيدنا".

ومن المقرر أن يُشارك فينيسيوس جونيور بشكل طبيعي، خلال مباراة فريقه ضد ريال مايوركا مساء اليوم الخميس، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني المقام في جدة حاليًا.