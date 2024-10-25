رغم نفيه من قبل .. محاولة جديدة من ريال مدريد لضم إيميريك لابورت!

المدافع الإسباني قد يعود إلى أوروبا من بوابة ريال مدريد

يُحاول نادي ريال مدريد حاليًا تدعيم دفاعه بلاعب مميز، الأمر الذي دفعه للنظر إلى إيميريك لابورك لاعب النصر، الذي يقدم أفضل مستوياته خلال الوقت الحالي.

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وكانت هناك بعض الأخبار التي انتشرت خلال صيف 2024، أكدت على أن ريال مدريد في مفاوضات مع لابورت من أجل ضمه، ولكن لاعب النصر نفى تلك الأخبار.

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وكشفت صحيفة "AS" الإسبانية، على أن لابورت مازال خيارًا لدى ريال مدريد، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضافت الصحيفة على أنه على الرغم من عودة المدافع النمساوي ديفيد ألابا ستكون في نوفمبر المقبل من الإصابة، إلا أن ريال مدريد ينظر بجدية لتدعيم خط دفاعه.

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ومن ناحيته؛ يرغب لابورت في مغادرة النصر، ولكن راتبه الذي يصل إلى 25 مليون يورو، هو العقبة في رحيله، ويُحاول ريال مدريد إعادة التفاوض معه لإيجاد حلًا يقضي بالحصول على خدماته، وفقًا لما أكدته الصحيفة.

وكان المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي قد منح ريال مدريد الضوء الأخضر للتعاقد مع لابورت في صيف 2024، ولكن عقد اللاعب مع النصر كان العقبة ومازال.

ويقدم لابورت أفضل مستوياته حاليًا مع النصر، حيث تطور مستواه بشكل ملحوظ الموسم الماضي مع فريقه، وأيضًا مع منتخب بلاده إسبانيا الذي توج بلقب يورو 2024.