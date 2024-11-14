مدافع النصر ثانيًا .. الذكاء الاصطناعي يُرشح خيارًا غريبًا لتعويض ميليتاو في ريال مدريد

المدافع البرازيلي تعرض لإصابة قاسية أنهت موسمه

منذ تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف أنهت موسمه، يُرشح الإعلام يوميًا مدافعًا لتعويض البرازيلي إيدير ميليتاو في ريال مدريد، لكن الترشيح الأغرب جاء من موقع خاص بالذكاء الاصطناعي.

الفريق الإسباني ارتبط بالفعل بعدد من المدافعين من مختلف أنحاء العالم لتعويض غياب ميليتاو حتى نهاية الموسم الجاري، على رأسهم إيمريك لابورت مدافع النصر السعودي وجوناثان تاه نجم دفاع باير ليفركوزن، وقد أضاف الذكاء الاصطناعي اسمًا جديدًا لقائمة المرشحين هو الفرنسي أوليفييه بوسكالي مدافع أيندهوفن الهولندي.

الموقع وباستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي قام بتحليل بيانات العديد من المدافعين للوصول إلى أقرب لاعب يصلح لتعويض صاحب الـ26 عامًا في دفاع ريال مدريد، وقد اعتمد على عدد من الأرقام والإحصائيات المختلفة أوضحت في النهاية أن سوكالي هو اللاعب الأقرب لتلك المهمة.

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الموقع قام بمنح اللاعبين عددًا من النقاط من إجمالي 100 نقطة، وقد تصدر بوسكالي القائمة بـ98 نقطة، فيما جاء ثانيًا لابورت بـ96 ثم تاه بـ95 نقطة.

يُشار إلى أن مدافع النصر رحب تمامًا بالانتقال إلى ريال مدريد، حيث قال اليوم الخميس "لا أعلم أي شيء عن ارتباطي بريال مدريد، لقد قرأت الخبر كما قرأتموه، ولا توجد أي مشكلة، ولا يمكن أبدًا تجاهل ريال مدريد أو التقليل من شأنه".