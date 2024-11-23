"خلوا عندكم دم" .. هجوم إعلامي على إدارة النصر بسبب سفر إيميريك لابورت المفاجئ!

هجوم قوي ضد إدارة النصر

هاجم الإعلامي محمد شنوان العنزي، إدارة نادي النصر الحالية، بعد الخسارة التي تلقاها الفريق على يد القادسية، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس الجمعة.

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وخسر النصر على أرضه بملعب الأول بارك، على يد القادسية بهدفين مقابل هدف واحد، باللقاء الذي جمع بينهما بالجولة الحادية عشر ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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وقال العنزي خلال برنامجه "جلسة نصر": "إيميريك لابورت جاء من المشاركة مع منتخب إسبانيا، وسافر مباشرة إلى فرنسا، من أجل الاطمئنان على والده، لماذا لم تخرج الإدارة ببيان رسمي توضح فيه الأمر؟".

وأضاف: "طلع بيان رسمي عبر حسابك على منصة "إكس"، يجب أن يكون هناك شفافية ووضوح، ولكن الأمور تدار بأن المعلومات يتم تسريبها إلى الصحفيين المقربين، الذين يقومون بالإعلان عنها!".

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وواصل: "جمهور النصر ماهو ناقصك، جمهور يعشق فريقه، وأنت تتقاضى راتبك وموظف بالنادي، وهذا مشجع يقتات من راتبه ويحجز تذكرة ويجي على حساب صحته وحساب نفسه وميزانيته، ويحترق في المدرجات ويؤلمه هذا المشهد".

واستطرد قائلًا: "حسوا شوي وخلوا عندكم شوية دم، ترانا متألمين ونشعر بالحزن، والنصر كيان كبير، ومن أنت حتى تقوم بتصغيره؟ ما يحدث داخل النادي شيء غير طبيعي، والعمل الإداري يحتاج لوقفة".

وأبدى العنزي عن غضبه الكبير تجاه ما يحدث من تخبطات إدارية، واستقالات من جانب الإداريين، بالإضافة إلى العناد في بداية الموسم والبدء مع البرتغالي لويس كاسترو ثم تغييره بالتعاقد ستيفانو بيولي.