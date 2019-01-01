إيمونيكي: سعيد بمستوى لاعبي تنزانيا والسنغال منتخب رائع

المدير الفني لمنتخب تنزانيا يتحدث عقب خسارة فريقه أمام مصر في الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية

فيسبوك تويتر بلال محمد

أبدى إيمانويل إيمونيكي، المدير الفني لمنتخب تنزانيا سعادته بالمستوى الذي ظهر به لاعبو فريقه أمام المنتخب المصري، في إطار استعداد المنتخبين لكأس الأمم الأفريقية.

وخسر المنتخب التنزاني بهدف نظيف من نظيره المصري، بتوقيع أحمد المحمدي، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب برج العرب.

وقال امونيكي في تصريحات عقبت اللقاء: "أنا مرتاح لأداء اللاعبين، أظهروا شجاعة وتواجدوا في الملعب بشكل جيد، لاكتشاف الأخطاء قبل البطولة".

وواصل: "السنغال والجزائر من أصعب الفرق في البطولة، سنحاول الظهور أمامهم بشكل جيد".

وعند سؤاله عن استعداد فريقه لمواجهة ساديو ماني لاعب السنغال في البطولة قال: "ماني ليس وحده هو أخطر لاعبي السنغال، الفريق بأكمله رائع".

⏱️نهاية المباراة



منتخب الفراعنة يفوز على نظيره التنزاني بهدف مقابل لا شيئ في أول مباراة ودية للفريق قبل بداية بطولة كأس الأمم الإفريقية 🇪🇬



سجل الهدف أحمد المحمدي في الدقيقة 64 ⚽️ pic.twitter.com/u9gGuaWNNU — جول مصر (@goaleg) June 13, 2019

الجدير بالذكر ان منتخب تنزانيا يلعب في المجموعة الثالثة لكأس الأمم الأفريقية، والتي تضم كلاً من الجزائر والسنغال بالإضافة إلى غينيا.