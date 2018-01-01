إيمري يُلمح لتعاقد أرسنال مع مدافع جديد في يناير

أرسنال يعاني من أزمة دفاعية بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها روب هولدنج هذا الشهر

ألمح أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، لرغبته في التعاقد مع مدافع جديد، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

أرسنال تلقى أنباء سيئة هذا الشهر، بعد إصابة مدافعه روب هولدنج في الركبة، واحتمالية غيابه حتى نهاية الموسم.

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ورغم عودة الفرنسي لوران كوسيلني بعد إصابة طويلة، ومشاركته ضد كاراباج أمس الخميس بالدوري الأوروبي، مع اقتراب تعافي كوستانتينيوس مافروبانوس، إلا أن الإسباني يبحث عن التدعيم.

وقال إيمري في تصريحات صحفية:"أعتقد أننا قد نحتاج للاعب بقلب الدفاع، الاستعانة بفترة الانتقالات سيكون خياراً جيداً ولكنه ليس سهلاً لنا".

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وأضاف:"عودة كوسيلني تمثل أهمية كبيرة جداً للفريق وتمنحنا المزيد من القوة".

وتابع:"الآن علينا النظر لبعض الخيارات التي أمامنا، سنرى مافروبانوس عندما يعود، وكذلك ناتشو مونريال وليشتاينر يمكنهما اللعب بهذا المكان".

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جدير بالذكر أن أرسنال سيلعب مباراته القادمة ضد ساوثهامبتون الإنجليزي بعد غد الأحد، بدون مدافعه سوكراتيس باباستاثوبولوس، وكذلك شكودران موستافي الذي يعاني من إصابة في أوتار الركبة.

ويخوض أرسنال اللقاء وهو في المركز الخامس بجدول الدوري الإنجليزي بـ34 تقطة، بفارق 8 نقاط عن ليفربول المتصدر.