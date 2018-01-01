إيمري يكسر الصمت حول مفاوضات باريس مع رامسي

الدولي الويلزي يبدو وكأنه على أعتاب الرحيل عن أرسنال في يناير

كشف أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، عن موقفه من الحديث عن مستقبل لاعب الوسط الويلزي آرون رامسي.

نجم وسط أرسنال ينتهي عقده مع المدفعجية في الصيف القادم، مع توقف المحادثات حول التوقيع على عقد جديد.

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صحيفة "ليكيب" الفرنسية أكدت أن باريس سان جيرمان يعتبر هو الأقرب للحصول على خدمات رامسي، سواء في يناير أو بالميركاتو الصيفي.

وعلق إيمري على هذه التقارير قائلاً:"الشيء الأهم لأي لاعب هنا هو التركيز فقط على الفريق".

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وأضاف:"الأمر ليس سهلاً على رامسي، تحدثت معه بعد التعادل مع برايتون، لم نفز ولكنه عمل بجد لمساعدتنا في الملعب".

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وتابع:"كل ما أطلبه منه الآن هو التركيز على مواجهتي ليفربول وفولهام، وبعدها كل شيء يتوقف عليه وعلى وكيل أعماله".

يُذكر أن يوفنتوس ومانشستر يونايتد إنتر، يعتبروا أيضاً من أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع رامسي.