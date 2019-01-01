إيمري يدرس ضم نجم بازل لتدعيم خط دفاعه

سعره يصل لـ4 مليون جنيه إسترليني فقط

يدرس نادي أرسنال الإنجليزي، إمكانية التعاقد مع إيدير بالانتا مدافع نادي بازل السويسري هذا الصيف.

أرسنال فشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا، عقب الخسارة من تشيلسي 4/1 في نهائي الدوري الاوروبي الأربعاء الماضي.

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الأمر الذي قلص ميزانية الفريق الإنجليزي بسوق الانتقالات الحالي، لتصل إلى 45 مليون جنيه إسترليني فقط.

صحيفة "ميرور" البريطانية أكدت أن وكيل أعمال بالانتا قام بعرضه على أرسنال، حيث يمكنه اللعب كقلب دفاع وظهير أيسر.

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الصفقة ربما تبدو مغرية للمدرب أوناي إيمري، حيث تصل قيمتها إلى 4 مليون جنيه إسترليني، نظراً لتبقي عام واحد فقط على عقد الدولي الكولومبي مع بازل.

ومن المتوقع أن يرحب إيمري بهذه الفكرة، نظراً للنقص الواضح في خط دفاع فريقه، والذي كلفه المقعد الأوروبي هذا الموسم.