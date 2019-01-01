إيمري يثير الغموض حول تجريد تشاكا من شارة قيادة آرسنال

إجابة دبلوماسية من المدرب الإسباني

ترك المدير الفني لآرسنال أوناي إيمري، الأمور معلقة فيما أزمة لاعبه السويسري جرانيت تشاكا، بعد صدامه مع جمهور النادي عقب استبداله أمام كريستال بالاس في ديربي الأحد الماضي الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما في الدوري الإنجليزي.

ورغم الضغط الجماهيري الكبير على مدار الساعات القليلة الماضية، لتجريد اللاعب من شارة القيادة، كنوع من أنواع العقاب على سلوكه مع الجمهور، بوضع يديه على أذنه ردًا على انتقاده، إلا أن المدرب بدا وكأنه لم يتخذ أي موقف أو قرار حيال ذلك الأمر.

وفي حديثه مع الصحفيين قبل صدام ليفربول في دور الـ16 لكأس كاراباو، قال المدرب الإسباني للصحفيين "هل سيحتفظ تشاكا بشارة قيادة الفريق؟ لا أريد التحدث عن ذلك، المهم الآن هو استعادته ومن الصعب توقع ما سيحدث، وأنا أفضل أن نواصل المضي قدمًا".

هذا هو جول



هذه هي كرة القدم pic.twitter.com/hE1EeSVm54 — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 11, 2019

وفي رده على سؤال آخر حول إمكانية مشاركة اللاعب في زيارة "أنفيلد روود"، أجاب "تشاكا محطم ولن يشارك أمام ليفربول".