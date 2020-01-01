إيمري تشان يختار دورتموند

هل اقترب إيمري تشان من بوروسيا دورتموند؟

اختار متوسط الميدان الدولي الألماني إيمري تشان نجم نادي يوفنتوس الانتقال إلى بوروسيا دورتموند الألماني خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالية.

واستبعد يوفنتوس منذ أيام كلًا من ماتيا دي تشيليو وإيمري تشان وكذلك النجم الشاب بياتسا من قائمة الفريق المستدعاه لمباراة نابولي.

وبعد أن خرجت احتمالات تتنبأ باحتمالية انتقاله إلى بوروسيا دورتموند أو دخوله في صفقة تبادليه مع إيفان راكيتيتش نجم برشلونة، وافق النجم الألماني أخيرًا على الانضمام إلى أسود الفيستيفاليان.

وذكرت مصادر صحفية أن نجم الوسط الألماني قد أعطى موافقته بالفعل على العودة إلى البوندسليجا من بوابة بوروسيا دورتموند.

وستكلف الصفقة خزائن أسود الفيستيفاليان حوالي 25 مليون يورو، بعد عرض أول بـ 18 مليون يورو وثانٍ بـ 22 مليون يورو تم رفضهما.

وكان كل من إيفرتون وبرشلونة وبايرن ميونخ قد أبدوا اهتمامًا بضم تشان خلال الأيام الماضية سواء في صفقات منفردة أو تبادلية، ولكنه اختار دورتموند.

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يذكر أن يوفنتوس قد تعاقد مع إيمري تشان قادمًا من ليفربول خلال موسم الانتقالات الصيفية لعام 2018 قادمًا من ليفربول، بعد تجربة جاءت بناء على تألقه مع ليفركوزن.