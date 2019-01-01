إيمري: لدي الوقت لأعيد بناء آرسنال، لم أحظ بتلك الفرصة سابقًا

المدرب الإسباني واثق من فرصه في لندن

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

لا يقلق أوناي إيمري من إقالته مبكرًا من تدريب آرسنال في حال لم يُحقق النتائج المرجوة، إذ منحته الإدارة كل الوقت اللازم لبناء الفريق من القاع على حد وصفه.

المدرب الذي سبق أن عمل مع عدة أندية أبرزها فالنسيا وسبارتاك موسكو وإشبيلية وباريس سان جيرمان وقع عقدًا مع آرسنال الصيف الماضي يمتد لـ3 سنوات قادمة، ورغم اعترافه بأهمية الفوز لمسيرة المدرب المهنية إلا أنه أوضح أن الوضع مختلف في ملعب الإمارات.

إذ قال "كمدرب، أضع نفسي دائمًا تحت ضغط ضرورة الفوز، فنحن نعلم ان الفوز سيسمح لنا بمواصلة ما نفعله أو الانتقال لمشروع آخر، أما الخسارة فتعني أنهم سيسحبون المشروع من بين أيدينا".

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"لكن الوضع مختلف في آرسنال، وتلك ربما الفرصة الأولى التي أحظى بها بدعم النادي لإعادة بنائه من القاع، بهدف الوصول للأهداف المنشودة. هذا يسمح لنا بالعمل أكثر على المدى الطويل، أو على الأقل "المدى الطويل" في عُرف كرة القدم. هو يدعم نوعية العمل التي نريد القيام بها في النادي".

أضاف صاحب الـ47 عامًا "بعد تجاربي في إسبانيا وروسيا وفرنسا، أؤمن أن الناس ترى كرة القدم هنا بطريقة مختلفة، بجانب أن الفرق أقوى وأكثر تنافسية، والناس تعيش كرة القدم بكافة جوارحها".

"السؤال حول الفوز والخسارة والتعادل مهم جدًا، لكن هناك دومًا احترام لكرة القدم بغض النظر عن النتيجة. هذا يعني أنك تستطيع العمل ضمن وظيفة متطورة، وظيفة تعتمد على البناء من القاع دون التفكير فقط بالنتائج، لأن النتائج قد تخفي أحيانًا الأسس الصلبة."