إيمرسون بوابة ساري لتدريب يوفنتوس

هل يدفع يوفنتوس الشرط الجزائي ويتعاقد مع ساري؟

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

يقترب نادي يوفنتوس الإيطالي من التوقيع مع ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي تشيلسي، لخلافة ماسيليمانو أليجري على أن يكون إيمرسون جزءًا من الصفقة.

ساري حقق أول لقب له في مسيرته الكروية بعد حصد الدوري الأوروبي مع تشيلسي منتصرًا برباعية أمام أرسنال.

وقالت صحيفة "لاجزيتا ديللو سبورت" الإيطالية إنّ أليساندرو بيليجريني، محامي ساري، سوف يجلس مع النادي اللندني لتحديد موقف المدرب من الاستمرار رفقة البلوز.

وأوضحت أنّ البلوز لن يعقدوا مسألة تدريب ساري ليوفنتوس ولكن فقط طلبوا الحصول على قيمة الشرط الجزائي والتي تتراوح بين 6 إلى 7 ملايين يورو.

ساري: الدوري الاوروبي كان مهم لتشيلسي، وحققًا هدفنا هذا الموسم 🗣️ pic.twitter.com/JZgdZVt6lh — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 31, 2019

في إطار متصل، كشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أنّ البيانكونيري قد لا يدفع قيمة الشرط الجزائي وإنما يتعاقد مع إيمرسون مقابل مبلغ يتراوح بين 25 إلى 30 مليون يورو تمامًا كما فعل البلوز بضم جورجينيو من نابولي الصيف الماضي.

وسوف تشمل قيمة الصفقة الشرط الجزائي في عقد ساري مما يعود بأكبر مكسب ممكن للسيدة العجوز من التعاقد مع صاحب الـ 60 عامًا.

جدير بالذكر أنّ إنتر أعلن تولي أنطونيو كونتي تدريب الفريق بعد رحيل لوتشيانو سباليتي.